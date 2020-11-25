Katar Emiri Al Sani Türkiye'ye geliyor! Başkan Erdoğan ile görüşecek

Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı için yarın Ankara’ya geliyor. Al Sani, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşılanacak.

Başkan Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani, yarın Beştepe'de Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı'na başkanlık edecek.

İki liderin baş başa görüşmesinde Libya ve Suriye meselesi başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak.



ÖNEMLİ KONULAR MASAYA YATIRILACAK

Toplantıda Türkiye ile Katar arasındaki yaklaşık 2,5 milyar dolarlık ticaret hacmini arttırmak için atılacak adımlar değerlendirilecek.

Başta enerji, gıda, savunma sektörleri olmak üzere yeni işbirliği imkanları ve koronavirüsle mücadele çalışmaları da değerlendirilecek.

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