Kastamonu Valisi Avni Çakır'dan A Haber'e özel açıklama: Hasta ziyareti 42 kişiye virüs bulaştırdı

Son haftalarda artan koronavirüs vaka sayılarının yükseldiği iller arasında yer alan Kastamonu'da Vali Avni Çakır A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Vali Çakır, "Bir hasta ziyaretinden 42 kişiye virüs bulaştığını tespit ettiklerini söyledi.

Kastamonu Valisi Avni Çakır A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

Vali Çakır'ın açıklamaları şu şekilde:

Maalesef daha önceki açıklamalarımızda belirttiğimiz gibi mart ayından itibaren normalleşme süreciyle birlikte ilimizdeki koronavirüs vakalarında bir artış var ve bu artışlar tüm ısrarlarımıza rağmen maalesef devam ediyor. Bununla ilgili vatandaşlarımızın aynı hassasiyet ve kurallara uyma konusunda olmazsa bu sürecin başarılı olma şansı olmadığını biz daha önce ısrarla söyledik. Bu konuda genel anlamda ilimizde bir seviyeye geldik kurallara uyma noktasında ama hala bazı vatandaşlarımız tarafından kurallara uyma noktasında sıkıntılar görmekteyiz.

Biz normalleşme sürecine geçtikten sonra bin kişilik bir denetim ekibi oluşturduk. Sahada sürekli olarak denetim bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz ama takdir edersiniz ki ilimiz 1054 köyü 19 ilçesi ve 3637 yerleşim yerine sahip. Geniş bir coğrafyaya sahip. Tamamına kollukla kamu görevlisiyle ulaşmamız mümkün değil. Elbette bu süreçte vatandaşlarımızın desteği çok önemli. Daha önce de söyledik vicdanı herkesin kendi polisi. Vatandaşlarımızın bize en yüksek seviyede yardım etmeleri gerekiyor. Pazartesi gün yaptığımız değerlendirmede çok ciddi bir tespitte bulundu arkadaşlarımız. Maalesef bir hasta ziyaretinden 42 vatandaşımıza virüs bulaştığını tespit ettik. Vatandaşımız hastanede tedavisinden sonra şifayla eve geldi ama maalesef hasta ziyaretleriyle beraber tekrar virüs bulaştığını tespit ettik. Bu süreçte hasta ziyareti, taziye ziyareti, komşu ziyareti akraba ziyaretlerini yapmayalım. Bir yerde fire verdiğimiz zaman tüm bu saymış olduğum yerleşim birimlerinde binlerce, yüz binlerce vatandaşımızın yapmış olduğu emekler heba oluyor. Vatandaşlarımızın aynı hassasiyeti göstermesi gerekiyor.

Salı günü Ramazan ayı başlayacak bu sefer de en büyük korkumuz ısrarlarımıza rağmen vatandaşlarımızın iftar yemekleri adı altında bir araya gelmeleri. Bundan da vatandaşlarımızın kaçınmalarını rica ediyoruz.

Şu anda hastanelerimizde bir kriz söz konusu değil ama artışları tutamazsak ilerleyen süreçte sıkıntı yaşayabiliriz. Şuan için bir sıkıntımız yok. Denetimlerimiz devam ediyor. Kurallara uymayanlara cezai işlemlerimiz olacak.