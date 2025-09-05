06 Eylül 2025, Cumartesi

Kastamonu Devrekani'de 80 konutluk TOKİ projesi başladı

Kastamonu Devrekani’de 80 konutluk TOKİ projesi başladı

Giriş: 05.09.2025 23:24
Giriş: 05.09.2025 23:24
Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde TOKİ tarafından yapılacak 80 konutun temeli törenle atıldı. 11 bin metrekarelik alanda yükselecek projede 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşan 4 blok yer alacak. Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, yıllardır özlemi çekilen TOKİ konutlarının ilçeye kazandırılmasından mutluluk duyduklarını söyledi. Projenin kasım ayında kaba inşaatının tamamlanması planlanıyor. Kaymakam Umut Pazarcı, TOKİ’nin sosyal devlet anlayışının en önemli göstergelerinden biri olduğuna dikkat çekti. AK Parti Milletvekili Serap Ekmekci ise TOKİ’nin sadece bina yapan değil, şehirleri dönüştüren bir vizyon projesi olduğunu vurguladı. Törende kurban kesildi, dualar edildi ve temel atma butonuna basılarak inşaat süreci resmen başlatıldı. Program, davetlilere ikram edilen etli pilavla sona erdi.
