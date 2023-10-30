Kassam Tugayları Aksa Tufanı operasyonunda ne ele geçirdi? ABD’nin ve AB’nin korkusu ne?

Katil İsrail’in Gazzeli çocuklarla olan savaşında 24. gün sonra ermek üzere. Havadan-karadan ve denizden İsrail ölüm yağdırıyor. İsrail’in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bine geldi. Katliam tankları Gazze şeridini geçerek sızma girişiminde bulunuyor Kassam Tugayları karşılık veriyor. Peki bölgedeki gelimeler nasıl seyir edecek? İsrail’in asıl amacı ne? Hamas 7 Ekim’deki operasyonun ne ele geçirdi? ABD’nin ve AB’nin korkusu ne? Peş peşe İsrail ziyaretlerinin perde arkası ne? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan emekli tuğgeneral Osman Gazi Kandemir değerlendirdi.

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