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06.11.2019

Kaşıkçı cinayetinde Kushner izi!

Hakkında 'görevden alma' soruşturması yürütülen Trump'ın başı başka telefon görüşmeleriyle dertte. CIA tarafından dinlenen ve kaydedilen konuşmaların birinde, iddiaya göre, Trump'ın damadı ve başdanışmanı olan Jared Kushner'in sesi var. Telefonun diğer ucundaysa Suudi Arabistan'ın sabık veliaht prensi Muhammed bin Selman bulunuyor. O konuşmada Kushner, Selman'a, suikaste kurban giden gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın tutuklanması için yeşil ışık yakıyor. İddiayı ortaya atan gazete, o kaydın Türk istihbaratı tarafından ele geçirildiğini iddia ediyor.

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