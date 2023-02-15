15 Şubat 2023, Çarşamba
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Karot testi nasıl yapılır? Depreme yönelik en basit test böyle yapılıyor!
Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından 10 ilde binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken bölgede çok sayıda binada büyük yıkımlar yaşandı. Arama kurtarma çalışmalarının artık sonuna yaklaşılırken bölgede enkaz kaldırma çalışmaları da hız kazandı. Ekipler bölgede karot deprem testi için numune alma çalışmalarına başlarken A Haber'den Ata Gündüz Kurşun bölgedeki çalışmaları görüntüledi. Karot deprem testi nedir, nasıl yapılır? Bina dayanıklılık testinde C20 testinde C20 ne anlama geliyor? İşte detaylar...