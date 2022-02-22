Karar Ukrayna'da nasıl yankılandı? A Haber'de anlattı: Ukrayna nüfusunun en az yüzde 40'ı savaşmaya hazır

Beklenen oldu Putin Ukrayna'daki Rus ayrılıkçıların bağımsızlığını tanıyarak bölgeye asker gönderdi. Peki Rusya'nın bu eylemleri Ukrayna'da nasıl yankılandı? Detayları Ukrayna'dan Gazeteci Oles Kulchinski aktardı. Kulchinski, "Ukrayna’nın nüfusunun en az yüzde 40’ı savaşmaya hazır." dedi.

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