Karadeniz’de savaş sesleri! A Haber dünyanın gözünü çevirdiği noktada

Peki neler olacak neler yaşanacak? Dünyanın gözü kulağı artık buraya çevrildi. Dün tarihi karar açıklandı. Luhansk ve Donetsk'i tanıma kararının açıklamasının hemen ardından Rusya Devlet Başkanı Putin bir kararnameye imza attı Rus ordusu Ukrayna'nın doğusunda bağımsızlığını ilan eden bölgelere barış koruma gücü olarak girdi. Zira artık Ukrayna'nın tanımadığı bu iki devletin topraklarında Rus askerinin de olduğunu söyleyelim. Zelenskiy, Rusya'nın müzakere formatını yok ettiğini söyledi ve toprak bütünlüğü ve egemenlik ihlali olarak tanımladı.