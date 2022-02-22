22 Şubat 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Karadeniz’de savaş sesleri! A Haber dünyanın gözünü çevirdiği noktada

Karadeniz’de savaş sesleri! A Haber dünyanın gözünü çevirdiği noktada

Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ayrılıkçı bölgeler Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıdı. Bölgede gerilim tırmandı. Peki son durum ne? Ukrayna yeni güne nasıl uyandı? Günlerdir dünyanın gözünü çevirdiği sıcak noktada gelişmeleri anbean takip eden A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, son durumu aktardı. Öte yandan Donbas'ta top atışları duyuldu.

A Haber
Giriş Tarihi: 22.02.2022 10:52 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022 11:52
  • 1
  • 53
Karadeniz’de savaş sesleri! A Haber dünyanın gözünü çevirdiği noktada

Rusya, Ukrayna ile gerginliğin zirve yaptığı süreçte tansiyonu yükseltecek bir adım attı. Rus lider Putin ayrılıkçı bölgeler Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıdı. Kararın ardından birkaç saat sonra Rus liderin Donetsk ve Luhansk'ta 'Barış gücü' operasyonları için talimat verdiği duyuruldu. Bölgede tansiyon yükseldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 53
Karadeniz’de savaş sesleri! A Haber dünyanın gözünü çevirdiği noktada

Peki son durum ne? Ukrayna yeni güne nasıl uyandı? Günlerdir dünyanın gözünü çevirdiği sıcak noktada gelişmeleri anbean takip eden A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, son durumu aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

  • 3
  • 53
Karadeniz’de savaş sesleri! A Haber dünyanın gözünü çevirdiği noktada

İKİ FARKLI ÜLKEYLE UYANDI

Gece boyunca Ukrayna sokakları Mariupol sokaklarında sessizlik hakimdi ama tabii ki artık yeni bir güne Ukrayna kendi sınırları içerisinde iki farklı ülkeyle uyandı. Bağımsızlığı tanınan iki farklı ülkeyle uyandı.

  • 4
  • 53
Karadeniz’de savaş sesleri! A Haber dünyanın gözünü çevirdiği noktada

EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARILDI

Sabah saatlerinde hareketliliğin biraz daha artmış olduğunu söyleyebiliriz. Askeri kontrol noktalarındaki hareketlilik ve güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılmış durumda. Kilometrelerce uzayan kuyruklar başlamış durumda.

  • 5
  • 53
Karadeniz’de savaş sesleri! A Haber dünyanın gözünü çevirdiği noktada

Peki neler olacak neler yaşanacak? Dünyanın gözü kulağı artık buraya çevrildi. Dün tarihi karar açıklandı. Luhansk ve Donetsk'i tanıma kararının açıklamasının hemen ardından Rusya Devlet Başkanı Putin bir kararnameye imza attı Rus ordusu Ukrayna'nın doğusunda bağımsızlığını ilan eden bölgelere barış koruma gücü olarak girdi. Zira artık Ukrayna'nın tanımadığı bu iki devletin topraklarında Rus askerinin de olduğunu söyleyelim. Zelenskiy, Rusya'nın müzakere formatını yok ettiğini söyledi ve toprak bütünlüğü ve egemenlik ihlali olarak tanımladı.