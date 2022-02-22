Rusya - Ukrayna krizi Türkiye’yi nasıl etkiler? 3. dünya savaşı çıkar mı? Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi: Durduracak tek ülke Türkiye

Batı hangi yaptırımlar uygulanacak? Bu yaptırımlar sonuç verir mi? Avrupa'nın yaptırım kararına Rusya nasıl yanıt verir? NATO yaşanan krize dahil olur mu? Putin'in bundan sonraki planı ne? Türkiye, Ukrayna – Rusya krizinin neresinde? Kriz savaşa dönüşür mü? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Askeri Stratejist ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ ve Stratejist ve Güvenlik Uzmanı İbrahim Keleş, A Haber'de konuyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;