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Haberler Galeri Rusya - Ukrayna krizi Türkiye'yi nasıl etkiler? 3. dünya savaşı çıkar mı? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi: Durduracak tek ülke Türkiye

Rusya - Ukrayna krizi Türkiye'yi nasıl etkiler? 3. dünya savaşı çıkar mı? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi: Durduracak tek ülke Türkiye

Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'da ayrıklı bölgeler olan Donetsk ve Luhansk'ı tanıdı. Peki Putin'in bundan sonraki planı ne? Türkiye, Ukrayna – Rusya krizinin neresinde? Kriz savaşa dönüşür mü? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Askeri Stratejist ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ ve Stratejist ve Güvenlik Uzmanı İbrahim Keleş, A Haber'de konuyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 22.02.2022 09:29 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022 09:31
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Rusya - Ukrayna krizi Türkiye’yi nasıl etkiler? 3. dünya savaşı çıkar mı? Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi: Durduracak tek ülke Türkiye

Rusya, Ukrayna ile gerginliğin zirve yaptığı süreçte tansiyonu yükseltecek bir adım attı. Rus lider Putin ayrılıkçı bölgeler Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıdı.

Kararın ardından birkaç saat sonra Rus liderin Donetsk ve Luhansk'ta 'Barış gücü' operasyonları için talimat verdiği duyuruldu. Bölgede tansiyon yükseldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Rusya - Ukrayna krizi Türkiye’yi nasıl etkiler? 3. dünya savaşı çıkar mı? Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi: Durduracak tek ülke Türkiye

Putin devlet televizyonundan ulusa seslendi. Ukrayna'nın Sovyetler'in bir parçası olduğunu söyledi, Lenin tarafından kurulduğunu hatırlattı.Putin şimdi ise Ukrayna'nın batılı güçlerin kontrolünde olduğunu ifade etti.

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Rusya - Ukrayna krizi Türkiye’yi nasıl etkiler? 3. dünya savaşı çıkar mı? Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi: Durduracak tek ülke Türkiye

Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgelerin egemenliğini kabul eden Rusya'nın hamlesi gözleri Kiev'e çevirmişti. Putin'in attığı imza sonrası kameraların karşısına geçen Ukrayna lideri, Rusya'ya ateş püskürdü. Putin'e adeta meydan okuyan Zelenskiy, "Hiç kimseye bir karış toprak bırakmayacağız" dedi korkmadıklarını söyledi.

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Rusya - Ukrayna krizi Türkiye’yi nasıl etkiler? 3. dünya savaşı çıkar mı? Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi: Durduracak tek ülke Türkiye

Batı hangi yaptırımlar uygulanacak? Bu yaptırımlar sonuç verir mi? Avrupa'nın yaptırım kararına Rusya nasıl yanıt verir? NATO yaşanan krize dahil olur mu? Putin'in bundan sonraki planı ne? Türkiye, Ukrayna – Rusya krizinin neresinde? Kriz savaşa dönüşür mü? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Askeri Stratejist ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ ve Stratejist ve Güvenlik Uzmanı İbrahim Keleş, A Haber'de konuyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Rusya - Ukrayna krizi Türkiye’yi nasıl etkiler? 3. dünya savaşı çıkar mı? Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi: Durduracak tek ülke Türkiye

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın: Rusya'nın işgale başladığını çok net bir biçimde görüyoruz. Orada 8.5 milyon Rus yaşıyor, bu tamam. Siz daha önce orayı tanıdınız büyükelçi atadınız. Bu tanımanın arkasında garantör devletler de var.