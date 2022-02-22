SON DAKİKA! Karadeniz'de savaş sesleri! Vladimir Putin Donetsk ve Luhansk'ı tanıdı orduya talimatı verdi! Açıklamalar peş peşe geldi
SON DAKİKA! Dünya gözünü Rusya - Ukrayna krizine çevirirken akşam saatlerinde flaş gelişemeler yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Donbas tarihsel olarak Rusya'nın bir parçasıdır." dedi ve dünyaya Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını onayladığını duyurdu. Putin'in açıklaması sonrası başta Ukrayna olmak üzere birçok ülkeden tepki geldi.
Dünyanın gözü Rusya - Ukrayna krizinde. Putin herkesin merakla beklediği açıklamayı yaptı. Halka sesleniş konuşmasında Putin, "Donbas tarihsel olarak Rusya'nın bir parçasıdır." dedi ve dünyaya Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını onayladığını duyurdu. Putin'in imzaladığı kararnamede, "Lugansk Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na ilettiği talep üzerine Rus Silahlı Kuvvetleri, Lugansk Cumhuriyeti topraklarında barışı koruma misyonları icra edecek" ifadeleri yer alırken Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Donetsk ve Luhansk ile diplomatik ilişkiler kurulması talimatı verildi. Putin'in kararı sonrası peş peşe tepkiler geldi.
İşte dakika dakika Ukrayna-Rusya krizinde son gelişmeler;
06.17: BM Rusya Temsilcisi: Donetsk ve Luhansk'ta can kayıpları var.
05.11: Avrupa Birliği ve Ukrayna'nın acil çağrısı ile toplanan Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyi Toplantısı başladı. Acil toplantının gündemi, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanıması. Toplantıda söz alan İngiltere temsilcisi, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü korunmalı. Rusya'ya yaptırım uygulanmalı. Rusya bizi yolun sonuna getirdi" ifadelerini kullandı. Rusya Temsilcisi Vasiliy Nebenzya ise, 'Batı Ukrayna'yı savaşa itmeye çalışıyor' dedi. Ukrayna Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, 'Kimseye hiçbir şey borçlu değiliz. Rusya tanıma kararını geri çekmeli' ifadelerini kullandı. Almanya temsilcisi 'Biz Ukrayna'nın yanındayız' diyerek desteklerini ortaya koydu.
04.48: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, güvenlik nedeniyle Lviv'de bulunan Dışişleri Bakanlığı personelinin geceyi Polonya'da geçireceğini açıkladı.
04.28: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, yarın Washington'da yapacakları görüşme öncesinde ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi. Twitter'da paylaştığı mesajında Kuleba, "Rusya'nın yasa dışı eylemlerine karşılık olarak sert yaptırımlar uygulanması gerektiğinin altını çizdim" dedi.
"KİMSEYE HİÇBİR ŞEY VERMEYECEĞİZ"
03.10: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, "Ukrayna'nın uluslararası sınırları, Rusya'nın açıklamalarını dikkate almadan olduğu şekilde kalacaktır. Rusya'nın eylemleri Ukrayna toprak bütünlüğünün ihalilidir. Putin'in açıklamaları, Rusya'nın Minsk Anlşamasından tamamen çekildiği anlamına gelmektedir. Siyasi ve diplomatik çözüm yolunu destekliyoruz. Ukrayna, Batı'dan 'net destek' bekliyor. Kimseye hiçbir şey vermeyeceğiz. Alınan kararlarla bağlantılı sonuçların tüm sorumluluğu Rusya'ya aittir" açıklamasını yaptı.
BIDEN KARARNAME İMZALADI
02.25: Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden Donesk ve Luhansk ile ilgili bir kararname imzaladı. Söz konusu kararname ile Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığı sözde Donesk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerine yatırım yapılması, bu bölgelerden ABD'ye doğrudan ya da dolaylı yollarla ithalat ya da ihracat yapılması yasaklandı.
PUTİN BARIŞIN SAĞLANMASI YÖNÜNDE KARARNAME İMZALADI
02.15: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıma kararını aldıklarını duyururken ayrıca Rus ordusunun Donetsk ve Luhansk'ta barışın sağlanması yönünde kararname imzaladı. Putin'in imzaladığı kararnamede, "Lugansk Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na ilettiği talep üzerine Rus Silahlı Kuvvetleri, Lugansk Cumhuriyeti topraklarında barışı koruma misyonları icra edecek" ifadeleri yer alırken Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Donetsk ve Luhansk ile diplomatik ilişkiler kurulması talimatı verildi.
ZELENSKİY BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK
01.44: Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşeceğini duyurdu.
01.35: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk-Luhansk kararının ardından Beyaz Saraydan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Biden'ın ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de telefonla görüştüğü ifade edildi.
01.34: Dışişleri Bakanlığı, "Rusya'nın Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz" açıklamasını yaptı.
01.19: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Luhansk kararına ilişkin açıklama yaptı. Blinken, "Kremlin'in sözde 'Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni 'bağımsız' olarak tanıması, hızlı ve kesin bir yanıt gerektiriyor ve ortaklarımızla koordinasyon içinde uygun adımları atacağız" dedi.
01.06: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefonda görüştü.
00.50: Financial Times'ın iddiasına göre; Rusya Lideri Putin, orduya 'barış gücü' olarak Donbas cumhuriyetlerinde güvenliği tesis etmek için 'Ukrayna'ya girin' talimatını verdi.
00.36: İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, yaptığı açıklamada Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıklanacağını duyurdu.
23.41: ABD Başkanı Joe Biden, aralarında Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in de bulunduğu ulusal güvenlik ekibiyle Ukrayna-Rusya krizini görüştü.
23.30: Beyaz Saray'dan Putin'in kararı sonrası ilk açıklama geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Rusya'nın ihlaline karşı ek yaptırım açıklayacağız. Bu adımı bekliyorduk, derhal yanıt vermeye hazırız." denildi.
TANIMA KARARI SONRASI TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ
23.06: Fransa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, 'Rusya'nın tanıma kararı alması halinde yaptırımlar masada olacak.' açıklamasında bulundu. Avrupa Komisyonu Başkanu Ursula van der Leyen, ise 'AB karara yaptırımlarla karşılık verecek' dedi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg mesajında; ''Rusya'nın kendi kendini ilan eden "Donetsk Halk Cumhuriyeti"ni ve "Luhansk Halk Cumhuriyeti"ni tanımaya yönelik kararını kınıyorum. Bu, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü daha da baltalıyor, ihtilafın çözümüne yönelik çabaları aşındırıyor ve Rusya'nın taraf olduğu Minsk Anlaşmalarını ihlal ediyor'' dedi.
22.47: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni resmen tanıdığına dair kararnameyi imzaladı.
PUTİN DONETSK VE LUHANSK'I TANIDI
21.44: Putin halka sesleniş konuşması yaptı. Putin, "Donbas'taki durum kritik şiddetli bir hal aldı. Donbas tarihsel olarak Rusya'nın bir parçasıdır. Ukrayna Rusya için sadece komşu bir ülke değil aynı zamanda tarihin bir parçasıdır. Ukraynalılar yoldaşlarımız ve akrabalarımızdır. Modern Ukrayna, tarihi bölgelerinin bir kısmının reddedilmesi nedeniyle tamamen Rusya tarafından oluşturuldu. Kimse oradaki sakinlere bir şey sormadı. Lenin devlet kurma ilkelerinde hatalıydı. Sovyetler Birliği'nden ayrılan cumhuriyetlerin bağımsızlık ilanı temele konulan bir mayındı. Ukrayna'ya gerçek "dekomünizasyonun" ne olduğunu göstermeye hazırız.Ukrayna dış güçlerin kontrolü altındadır. Ukrayna, ABD'nin kolonisidir ve hükümetin başında da kuklalar vardır. Ukrayna'nın nükleer silah geliştirme planı kabul edilemez. Ukrayna'nın nükleer silah sahibi olması Rusya için tehdit olur. Bir ülkenin kendi güvenliğini alırken başka ülkelerin güvenliğini tehdit etmemelidir. Ukrayna şu anda bizim güvenliğimizi tehdit ediyor. Bize şunu inandırmaya çalışıyorlar. NATO barışçıl ve savunma ile ilgili bir yapıdır. NATO'nun gerçek hedeflerini hepimiz biliyoruz. Güvenlik endişelerimizi göz ardı ettiler. NATO artık doğrudan Rusya'nın kapılarına ulaşmıştır. Askeri olarak Rusya'ya karşı tehdidin çok taraflı olarak arttığını görüyoruz. Anti balistik füzeleri var. Denizaltılardan bile fırlatılabilen füzeleri var. 35 dakikalık, 7-8 dakikalık füzeler var. 5 dakikada hedefe ulaşabilen hipersonik füzeleri var. Yani bizim boğazımıza bıçak dayamışlar. NATO ve ABD taleplerimizi görmezden geldi. Her şartta yaptırımları uygulayacaklarını düşünüyorum. Temel prensiplerimiz konusunda diyalog sonuç vermediğinden Rusya, güvenliğini sağlamak için gerekli adımları atmaya hazırdır. Donbas'taki konuya gelecek olursak buradaki sorunun barış konusunda gereken adımların atılmadığını görüyoruz. Bir gün geçmiyor ki çatışma olmasın. Rusya Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tanımak için her şeyi yaptı. BM'nin 2202 numaralı maddesini uygulamak için her şeyi yaptı. Kiev rejimi saldırgandır ve 2014 yılındaki darbeyle kurulmuştur. Donbas krizini askeri operasyon dışında çözme girişimi yoktu. Bu nedenle Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını onaylıyorum. BBuradaki Rus vatandaşlarına desteğimi açıklıyorum." dedi.
21.30: Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi ülkede sıkıyönetim uygulamasına izin verdi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Rusya İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük barış ve istikrar krizini üretti" dedi.
21.16: Almanya Başbakanı Olaf Schozl, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'nın sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni bağımsız devletler olarak tanıma planlarını kınadı.
21.12: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya'nın Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzalayacağını açıkladı.
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