ABD'de kritik ara seçim! Trump'ın Kongre'deki gücü değişecek mi? Seçim sonuçları dünyayı nasıl etkileyecek?

ABD'de seçmenler, Kongre'nin yeni yapısını belirleyecek kritik ara seçimler için sandık başına gidiyor. Başkan Donald Trump'ın ikinci dönemindeki en önemli siyasi sınavlardan biri olarak görülen seçimlerde hayat pahalılığı, İran savaşı, enerji fiyatları ve göç politikaları öne çıkıyor. Cumhuriyetçilerin Kongre'deki çoğunluğunu koruyup koruyamayacağı merak edilirken, olası sonuçların Trump yönetiminin iç ve dış politikası, İran ve Ukrayna'daki gelişmeler, NATO ilişkileri ve Türkiye-ABD hattındaki CAATSA yaptırımları ile F-35 sürecine etkileri de tartışılıyor. Seçimlerin Washington'dan Avrupa'ya uzanan olası sonuçlarını Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Necmettin Mutlu, A Haber'de değerlendirdi.