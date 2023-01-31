31 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Karamollaoğlu-Babacan-Davutoğlu istenmiyor! Fondaş medyadan Akşener ve Kılıçdaroğlu'na flaş çağrı

Karamollaoğlu-Babacan-Davutoğlu istenmiyor! Fondaş medyadan Akşener ve Kılıçdaroğlu'na flaş çağrı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.01.2023 11:09
Millet İttifakı'nın öncülüğünde kurulan 6'lı masada Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi krizi yaşanıyor. Masanın oy potansiyeli yüksek olan tarafları İYİ Parti ve CHP, ittifaka dahil ettikleri Karamollaoğlu, Babaacan ve Davutoğlu'nun baskısı altında. Bilindiği üzere 6'lı masa göreve getirecekleri "kukla" cumhurbaşkanını eşit seviyede yöneteceklerini ifade etti. Siyasi anlamda hiçbir karşılığı olmayan bu sistem, seçime sayılı günler kala muhalif medyayı da çileden çıkardı. Fondaş medyanın önde gelen kanalı TELE 1'de Emre Kongar ve Merdan Yanardağ, 6'lı masanın getirmeye çalıştıkları sistemi yerden yere vurdu. İşte Türkiye'de herkesin aynı fikri paylaştığı ama masa etrafında toplanan muhalif genel başkanların görmek istemediği o gerçek...
Karamollaoğlu-Babacan-Davutoğlu istenmiyor!
Karamollaoğlu-Babacan-Davutoğlu istenmiyor!
Gençler bu habere dikkat! Türkiye sizin
Gençler bu habere dikkat! Türkiye sizin
Ankara’da DEAŞ operasyonu!
Ankara'da DEAŞ operasyonu!
Anadolu turu planı! Hedefi bağımsız adaylık
Anadolu turu planı! Hedefi bağımsız adaylık
CHP’li Özel MİT Başkanı’nı hedef gösterdi
CHP'li Özel MİT Başkanı'nı hedef gösterdi
Alçak saldırı sonrası hedef Türkiye
Alçak saldırı sonrası hedef Türkiye
EYT’de merak edilen sorular!
EYT’de merak edilen sorular!
Tarımda iddialar ve gerçekler!
Tarımda iddialar ve gerçekler!
Hakem benzerliği başına bela oldu!
Hakem benzerliği başına bela oldu!
Kökünü Kurutma Operasyonu! Flaş açıklama
Kökünü Kurutma Operasyonu! Flaş açıklama
Deniz trafiğine sis engeli!
Deniz trafiğine sis engeli!
HDP için madde ekledik itirafı
HDP için madde ekledik itirafı
Daha Fazla Video Göster