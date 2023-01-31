Karamollaoğlu-Babacan-Davutoğlu istenmiyor! Fondaş medyadan Akşener ve Kılıçdaroğlu'na flaş çağrı

Millet İttifakı'nın öncülüğünde kurulan 6'lı masada Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi krizi yaşanıyor. Masanın oy potansiyeli yüksek olan tarafları İYİ Parti ve CHP, ittifaka dahil ettikleri Karamollaoğlu, Babaacan ve Davutoğlu'nun baskısı altında. Bilindiği üzere 6'lı masa göreve getirecekleri "kukla" cumhurbaşkanını eşit seviyede yöneteceklerini ifade etti. Siyasi anlamda hiçbir karşılığı olmayan bu sistem, seçime sayılı günler kala muhalif medyayı da çileden çıkardı. Fondaş medyanın önde gelen kanalı TELE 1'de Emre Kongar ve Merdan Yanardağ, 6'lı masanın getirmeye çalıştıkları sistemi yerden yere vurdu. İşte Türkiye'de herkesin aynı fikri paylaştığı ama masa etrafında toplanan muhalif genel başkanların görmek istemediği o gerçek...