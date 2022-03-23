Karadeniz’de serseri mayın tehlikesi! Kopan mayınlar İstanbul’a ulaşır mı?

Dünyanın gündeminden düşmeyen Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle Karadeniz'de büyük yara alan uluslararası deniz ticareti, önceki gün Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından yapılan mayın açıklamasıyla daha da sorunlu hale geldi. FSB, Karadeniz'in kuzeyindeki Odesa limanı açıklarına döşenen mayın hatlarında kopma yaşandığını, b420 mayının Karadeniz'de sürüklendiğini belirterek bölgedeki gemilerin dikkatli olmasını istedi. Karadeniz'de yaşanan "deniz mayını" paniği büyüyor. Peki kopan mayınlar Türk kara sularına ulaşır mı? Mayın tehlikesi sondaj çalışmalarını tehdit ediyor mu? Ukrayna'nın deniz mayınlarıyla ilgili bilinmeyenleri stratejist Coşkun Başbuğ anlattı.

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