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Karadeniz'de serseri mayın krizi! İstanbul ve Türkiye büyük tehdit altında

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Giriş: 22.03.2022 23:15
Ukrayna'nın Rusya tehdidine karşı Odessa açıklarına döşediği mayınların fırtına sonucu Karadeniz'e sürüklenmesine ilişkin iddialara yönelik Avukat Serkan Toper A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Olası bir patlamada savaşın tarafı olan ülkelere tazminat sorumluluğu doğacağını söyleyen Toper, Türkiye'nin bu durumdaki rolüne ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Toper mayınların İstanbul ve Türkiye için büyük tehdit olduğunu söylerken, Türkiye'nin konuya ilişkin bir an önce tedbir alması gerektiğini vurguladı.
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