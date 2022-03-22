23 Mart 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Karadeniz'de serseri mayın krizi! İstanbul ve Türkiye büyük tehdit altında
Ukrayna'nın Rusya tehdidine karşı Odessa açıklarına döşediği mayınların fırtına sonucu Karadeniz'e sürüklenmesine ilişkin iddialara yönelik Avukat Serkan Toper A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Olası bir patlamada savaşın tarafı olan ülkelere tazminat sorumluluğu doğacağını söyleyen Toper, Türkiye'nin bu durumdaki rolüne ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Toper mayınların İstanbul ve Türkiye için büyük tehdit olduğunu söylerken, Türkiye'nin konuya ilişkin bir an önce tedbir alması gerektiğini vurguladı.