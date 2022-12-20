Karadeniz gazı ne zaman kullanılmaya başlanacak? Filyos projesinde son durum ne?

Karadeniz gazının karaya çıkartılması için Zonguldak'ta çalışmalar sürüyor. Türkiye’nin enerji üssü olacak Filyos’ta ekipler aralıksız olarak mesailerine devam ediyor. Bölgeden son gelişmeleri A Haber Ankara Haber Şefi Muhammed Emin Karadağ aktardı.

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