20 Aralık 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Karadeniz gazı ne zaman kullanılmaya başlanacak? Filyos projesinde son durum ne?

Karadeniz gazı ne zaman kullanılmaya başlanacak? Filyos projesinde son durum ne?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.12.2022 11:22
Karadeniz gazının karaya çıkartılması için Zonguldak'ta çalışmalar sürüyor.  Türkiye’nin enerji üssü olacak Filyos’ta ekipler aralıksız olarak mesailerine devam ediyor. Bölgeden son gelişmeleri A Haber Ankara Haber Şefi Muhammed Emin Karadağ aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte Türkiye’nin enerji üssü!
İşte Türkiye'nin enerji üssü!
6 dönümlük arsayı hibe etti
6 dönümlük arsayı hibe etti
Akşener-Kılıçdaroğlu rekabeti başladı!
Akşener-Kılıçdaroğlu rekabeti başladı!
“Bu başarının arkasında bir vizyon yatıyor”
“Bu başarının arkasında bir vizyon yatıyor”
Otoparklar cep yakıyor!
Otoparklar cep yakıyor!
Yunanistan’a havada cevap verildi
Yunanistan'a havada cevap verildi
Yunanistan’dan insanlık dışı zulüm!
Yunanistan'dan insanlık dışı zulüm!
Megakent’te bitmeyen çile: trafik!
Megakent'te bitmeyen çile: trafik!
CHP’li Meclis Üyesine çocuğa tacizden ceza
CHP’li Meclis Üyesine çocuğa tacizden ceza
Terör hedefleri BORAN ile vurulacak
Terör hedefleri BORAN ile vurulacak
Saadet’ten Cumhur İttifakı’na anayasa desteği
Saadet'ten Cumhur İttifakı'na anayasa desteği
İzmir’de işçi kıyımı!
İzmir’de işçi kıyımı!
Daha Fazla Video Göster