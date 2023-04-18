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Karadeniz Gazı karada yanmaya başladı

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Giriş: 18.04.2023 18:23
Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen Karadeniz Gazı 170 kilometrelik deniz açıklığından karaya ulaştı. İlk test için yanma işlemleri başlatıldı.
Karadeniz Gazı karada yandı
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