06 Mayıs 2023, Cumartesi
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Karadeniz doğal gazı için yeni adım: Fatih Sondaj Gemisi'nin Amasra-3 kuyusunda sondaja başladı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak Filyos Türkiye Petrolleri (TPAO) Limanı'nda "Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni"nde yaptığı açıklama ile 85 milyonu mutlu edecek olan müjdeleri açıklamıştı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fatih Sondaj Gemisinin, Sakarya Gaz Sahası’ndaki yeni tespit kuyusu Amasra-3’te sondaja başladığı duyuruldu. Resmi olarak yapılan paylaşımda ek olarak, “Enerjide Bağımsız Türkiye hedefiyle karada ve denizde arama çalışmalarımız devam ediyor.” İfadeleri kullanıldı.