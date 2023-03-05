05 Mart 2023, Pazar
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Karabağ'da çatışma! Yasa dışı askeri sevkiyat yapan Ermeniler, Azerbaycan askerlerine ateş açtı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da, Azerbaycan askerleri ile Ermeni güçleri arasında çatışma çıktığı her iki taraftan ölü ve yaralıların olduğunu duyurdu. Ayrıntıları A Haber canlı yayınına bağlanan Azerbaycanlı gazeteci Nigar İbrahimova anlattı. Son aldığı bilgilere göre 1 şehidin olduğunu söyleyen Nigar İbrahimova, “Laçin koridoru üzerinde Azerbaycan askerlerinin kontrol ettiği yol üzerinde Ermeni askerlerin mühimmat taşıdığı ihbarı alındı. Azerbaycan askerleri aracı durması için ikazda bulundu. Durdurulan araçtan Azerbaycan askerlerine ateş edildi ve 1 asker şehit oldu.” dedi.