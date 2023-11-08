08 Kasım 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Karabağ Zaferi’nin 3. yıl dönümü | ANALİZ
Bugün Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü. Azerbaycan ordusu, 44 gün süren savaşın ardından Karabağ'da zaferini ilan etti. 19 Eylül 2023'teki anti terör operasyonu ile de tam bağımsızlık sağlandı.Peki bundan tam 31 yıl önce Karabağ'ı işgal eden Ermenistan, o günlerde nasıl bir tutum sergilemişti? Bugün Azerbaycan'ın Karabağ'da verdiği insanlık dersini, acaba Ermenistan o gün verebilmiş miydi? Detaylar analiz haberimizde...