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Karabağ Zaferi’nin 3. yıl dönümü | ANALİZ

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Giriş: 08.11.2023 17:36
Bugün Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü. Azerbaycan ordusu, 44 gün süren savaşın ardından Karabağ'da zaferini ilan etti. 19 Eylül 2023'teki anti terör operasyonu ile de tam bağımsızlık sağlandı.Peki bundan tam 31 yıl önce Karabağ'ı işgal eden Ermenistan, o günlerde nasıl bir tutum sergilemişti? Bugün Azerbaycan'ın Karabağ'da verdiği insanlık dersini, acaba Ermenistan o gün verebilmiş miydi? Detaylar analiz haberimizde...
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Karabağ Zaferi’nin 3. yıl dönümü
Karabağ Zaferi’nin 3. yıl dönümü
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