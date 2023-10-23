23 Ekim 2023, Pazartesi
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Kara saldırı ertelendi mi? Gazze sınırından neler oluyor?
İşgalci İsrail’in sivilleri yönelik saldırıları her an devam ediyor. Havadan bombalar yağarken katil ordunun askerleri rehine bahanesiyle sınırlı kara harekatı adı altında Gazze’ye girdi. Bölgeden son gelişmeleri Gazze sınırından A Haber Programlar müdürü Emine Kavasoğlu aktardı.