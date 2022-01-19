Kar kalınlığı 50 santimetre! TIR’lar yan döndü askeri vinçler devrede

Yurt genelinde artan kar yağışı şiddetini artırırken, çok sayıda ilde karayolu ulaşımında sıkıntı yaşanıyor. Gaziantep'te kar kalınlığı 50 santimetreyi bulurken, Nurdağı ilçesindeki yolda TIR'ların buzlanma nedeniyle yan döndüğü ve askeri vinçlerin olay yerinde çalıştığı belirtildi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Gaziantep'teki son durumu aktarırken, Barış Türel ise Malatya'da belediyenin yol temizleme çalışmalarına katılarak bölgedeki son durumu paylaştı.