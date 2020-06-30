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Kapatılan İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencilerine ne olacak? YÖK'ten flaş açıklama |Video
İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kaldırıldı. Yüksek Öğretim Kurulu'ndan yapılan açıklamada İstanbul Şehir Üniversitesindeki öğrencileri Marmara üniversitesine aktarılacak.
Yükseköğretim (YÖK) Genel Kurulunun, faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesindeki öğrencilerin garantör üniversite Marmara Üniversitesine aktarılmasına karar verdiği bildirildi.
YÖK'ten yapılan bilgilendirmede, izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesinde kayıtlı öğrencilerin, garantör üniversite olan Marmara Üniversitesine aktarılmasına YÖK Genel Kurulunun bugünkü toplantısında karar verildiği belirtildi.
ÖĞRENCİLERİN HAKLARI KORUNACAK
Faaliyet izni kaldırılan Şehir Üniversitesi'ne kayıtlı öğrencilerin burs ve indirim oranları devam edecektir.