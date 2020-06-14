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Kandilli Rasathanesi'nden flaş Bingöl depremi açıklaması: 57 artçı deprem meydana geldi

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Giriş: 14.06.2020 22:02
Son dakika haberine göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti 5.7 olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener canlı yayında açıklamalarda bulundu. Haluk Özener, bölgede 57 adet artçı meydana geldiğini bildirdi.
Kandilli Rasathanesi'nden deprem açıklaması
Kandilli Rasathanesi'nden deprem açıklaması
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