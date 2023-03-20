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Kandil HDP'den, HDP koalisyondan ne istedi? HDP Kılıçdaroğlu'ndan ne bekliyor?

A Haber
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Giriş: 20.03.2023 14:50
HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden yazdığı yazıda Kılıçdaroğlu'na "Tutum Belgesi" dayatmasını yapmasının ardından, 6’lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Meclis'te HDP'li isimlerle görüştü. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı'nın beyannamesini ilettik." dedi. HDP'nin kapatma davasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "21. Yüzyılda parti kapatmak doğru değildir. Kapatılan partilerin farklı isimlerle siyasete devam ettiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı. Peki  Kandil HDP'den, HDP koalisyondan ne istedi? HDP Kılıçdaroğlu'ndan ne bekliyor? Siyasetin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan Aydınlık gazetesi Gaffar Yakınca ve siyaset bilimci Prof. Dr. Bünyamin Bezci değerlendirdi.
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