Kamuoyu anketlerinde durum ne? Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş A Haber'de anlattı

Son dakika haberi... Savaşın siyasete etkisi ne oldu? Türkiye’nin barış diplomasisi anketlere nasıl yansıdı? Rusya – Ukrayna savaşı ve küresel kriz siyasete nasıl yansıyor? Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Aktaş, "Hükümetin iş yapma biçimi itibarını hep yukarı çekiyor." dedi.

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