Kamışlı'dan dumanlar yükseliyor! A Haber ekibi sınırın sıfır noktasında

Son dakika haberi... Suriye’nin kuzeyinde bulunan terör hedefleri imha ediliyor. A Haber muhabiri Barış Türel o noktadan detayları aktardı. Kameraman Mehmet Ali Bağ o anları kayda aldı.

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