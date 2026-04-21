Kamera detayı soruşturmayı nasıl etkiledi? A Haber ekranlarında çarpıcı tespit

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan ve o günden bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilerek savcıya ifade vermeye başladı. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, Gülistan’ın son görüldüğü Sarı Saltuk Viyadüğü’nden gerçekleştirdiği canlı yayında, soruşturmanın seyrini değiştirecek kamera kayıtları ve 65 kritik soruya dair çarpıcı detayları deşifre etti.