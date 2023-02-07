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Kahramanmaraş'taki depremde yaralanan vatandaşlar İstanbul'a getirildi

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Giriş: 07.02.2023 04:47
Kahramanmaraş’ta merkezli olarak meydana gelen depremde yaralanan vatandaşların bir kısmı, Adıyaman’dan kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait askeri nakliye uçağı ile İstanbul’a getirilmişti. Çevre hastanelere dağıtılan yaralılardan 11’i Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne getirildi.
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