Kahramanmaraş'ta yeni deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu Deprem uzmanı Osman Bektaş yorumladı

AFAD tarafından yapılan açıklamada Kahramanmaraş'ta saat 17.39'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Yaşanan depremin derinliği 9.88 kilometre olarak ölçüldü. Yaşanan depremin 10 dakika sonrasında bölgede yeni bir deprem daha yaşandı. AFAD tarafından yapılan açıklamada bu depremin büyüklüğü ise 4,1 olarak açıklandı. Deprem Uzmanı Osman Bektaş depreme ilişkin A Haber'e yaptığı açıklamalarda "Bu artçılar daha büyük depremlerin habercisidir." ifadelerini kullandı. İşte depreme ilişkin ilk detaylar...