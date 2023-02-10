10 Şubat 2023, Cuma
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Kahramanmaraş'ta anne kızdan çifte müjde: Enkazdan 92 saat sonra el sallayarak çıktı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerde enkaz altında kalan 65 yaşındaki Mihriban isimli vatandaş ve kızı Hatice 92 saat sonra kurtarıldı. Genç kadının sedye üzerinde kendisini coşkuyla karşılayanlara el sallaması ise duygusal anlara neden oldu.