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Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu 22 Ocak'ta açılıyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan flaş açıklamalar

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Giriş: 13.01.2023 10:31
Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "Hattın işletmeye açılmasıyla İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den sadece 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada ulaşılabilecektir" dedi. Karaismailoğlu, açılış için tarih de verdi.
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