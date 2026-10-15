İstanbul'da şiddetli sağanak Kağıthane Deresi'ni taşırdı: Tarihi Sadabad Camii'nin içini su bastı

İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan şiddetli sağanak, Kağıthane Deresi çevresinde su baskınlarına neden oldu. Saatlerce süren yağışın ardından derenin çevresine yayılan taşkın suları, tarihi Sadabad Camii'nin avlusuna ve ibadet alanına kadar ulaştı. Caminin çevresi de sular altında kalırken yakındaki yapılar da su baskınından etkilendi. A Haber muhabiri Merve Köleoğlu ve kameraman Murat İçen, Kağıthane'den gerçekleştirdikleri canlı yayında tarihi caminin çevresindeki son durumu görüntüleyerek gelişmeleri aktardı.