İstanbul'da sel sonrası tehlikeler! Afet yönetimi uzmanından Ayazağa uyarısı

İstanbul'da şiddetli sağanağın ardından yaşanan sel ve su baskınlarını A Haber canlı yayınında değerlendiren afet yönetimi uzmanı Ogün Şimşek, Ayazağa'daki dere kanallarının tıkanmasına ve elektrik panolarındaki tehlikelere dikkat çekti. Selin ardından binaların zeminlerinde de risk oluşabileceğini belirten Şimşek, hasar belirtisi görülen yapılarda yetkililere haber verilmesi ve gerektiğinde tahliye yapılması uyarısında bulundu.