Kadir Topbaş’a veda! AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak Kadir Topbaş’ı anlattı

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş dün, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Başkan Erdoğan İstanbul Fatih Camii'ndeki cenaze törenine katılacak. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak Kadir Topbaş’ı anlattı. Şenocak, "Kadir Başkan herkes tarafından sevilen bir başkandı" dedi.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş dün, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Başkan Erdoğan İstanbul Fatih Camii'ndeki cenaze törenine katılacak. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak Kadir Topbaş'ı anlattı. Şenocak, "Kadir Başkan herkes tarafından sevilen bir başkandı" dedi.