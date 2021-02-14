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Kadir Topbaş’a veda! AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak Kadir Topbaş’ı anlattı

A Haber
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Giriş: 14.02.2021 13:34
Güncelleme:14.02.2021 13:48
Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş dün, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Başkan Erdoğan İstanbul Fatih Camii'ndeki cenaze törenine katılacak. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak Kadir Topbaş’ı anlattı. Şenocak, "Kadir Başkan herkes tarafından sevilen bir başkandı" dedi.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş dün, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Başkan Erdoğan İstanbul Fatih Camii'ndeki cenaze törenine katılacak. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak Kadir Topbaş'ı anlattı. Şenocak, "Kadir Başkan herkes tarafından sevilen bir başkandı" dedi.

Kadir Topbaş anısına KADİR TOPBAŞ ANISINA

Kadir Topbaş bugün defnedilecek KADİR TOPBAŞ BUGÜN DEFNEDİLECEK

Son dakika: Kadir Topbaşa veda! Cenaze törenine Başkan Erdoğan da katıldı... SON DAKİKA: KADİR TOPBAŞ'A VEDA! CENAZE TÖRENİNE BAŞKAN ERDOĞAN DA KATILDI...
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