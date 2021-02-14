Son dakika: Kadir Topbaş'a veda! Cenaze törenine Başkan Erdoğan da katıldı...

BAŞKAN ERDOĞAN RİZE'DEKİ PROGRAMINI YARIDA BIRAKTI

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede öldü. Topbaş'ın cenaze törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.