Son dakika: Kadir Topbaş'a veda! Cenaze törenine Başkan Erdoğan da katıldı...
Son dakika haberleri... Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş için cenaze töreni yapılıyor. 'Türkiye'nin Kadir Abisi' törenin cenaze töreninin ardından Fatih Camii haziresine defnedilecek. Cenaze törenine katılan Başkan Erdoğan cenaze namazının ardından açıklamalarda bulundu.
Kadir Topbaş için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Topbaş, Fatih Camii haziresine defnedilecek.
3 DÖNEM HİZMET VERDİĞİ İBB'DE KADİR TOPBAŞ İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş için İBB'nin Saraçhane Yerleşkesi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenazesi 09.30'da hastaneden alınarak, Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü. Gasilhane'den sonra cenaze Kadir Topbaş'ın Belediye Başkanlığı yaptığı Beyoğlu'na götürüldü. Burada Kuran-ı Kerim okundu.
BAŞKAN ERDOĞAN RİZE'DEKİ PROGRAMINI YARIDA BIRAKTI
Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede öldü. Topbaş'ın cenaze törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.
KADİR TOPBAŞ NEDEN ÖLDÜ?
16 Kasım'dan bu yana Koronavirüs tedavisi görüyordu, 4 Aralık'ta durumu ağırlaştı, entübe edildi. 13 Şubat tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.