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Kadınların gizlice videolarını çeken Pakistanlı Zafer Waseem ve Umair Malik tutuklandı

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Giriş: 14.04.2022 00:50
İstanbul'da kadınların gizlice videolarını çekerek, sosyal medyadan paylaşan Pakistan uyruklu Zafer Waseem ve Umair Malik tutuklandı.

İstanbul'da kadınların gizlice görüntülerini çekip, sosyal medyada paylaşan Pakistan uyruklu Zafer Waseem Gaziosmanpaşa'da, Umair Malik ise Küçükçekmece'de polis ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucu yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜLERDE NE VARDI?

Pakistanlı bir grubun TikTok'ta paylaştıkları görüntülerde kafede garsonluk yapan bir kız göçmenlerin oturduğu masaya servis sunuyordu.

Kıza dik dik baktıkları açıkça görülen 5 göçmenin yüzleri sırasıyla kameraya yansıyordu.

Aynı grubun daha önce başka bir video çektiği de ortaya çıkmıştı.

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