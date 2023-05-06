Kadıköy'deki sokak röportajında AK Partili vatandaşlara ağır hakaretler! Başkan Erdoğan'ı da hedef aldılar

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne sayılı günler kala halkın nabzı sokakta ölçülüyor. Kadıköy’de yapılan bir sokak röportajı sosyal medyada gündem oldu. Seçimlerde oyunu kullanacakları adayın kim olacağına yönelik sorulan soruya, bir gencin AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hareket dolu alçakça söylemleri tepki çekti. AK Parti’ye destek veren vatandaşları “Embesil sürüsü” olarak nitelendirilen kişinin kendi oyunun Cumhur İttifakı seçmeni ile bir olmadığını söyledi.