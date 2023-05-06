06 Mayıs 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kadıköy'deki sokak röportajında AK Partili vatandaşlara ağır hakaretler! Başkan Erdoğan'ı da hedef aldılar
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne sayılı günler kala halkın nabzı sokakta ölçülüyor. Kadıköy’de yapılan bir sokak röportajı sosyal medyada gündem oldu. Seçimlerde oyunu kullanacakları adayın kim olacağına yönelik sorulan soruya, bir gencin AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hareket dolu alçakça söylemleri tepki çekti. AK Parti’ye destek veren vatandaşları “Embesil sürüsü” olarak nitelendirilen kişinin kendi oyunun Cumhur İttifakı seçmeni ile bir olmadığını söyledi.