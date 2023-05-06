06 Mayıs 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kadıköy'deki sokak röportajında AK Partili vatandaşlara ağır hakaretler! Başkan Erdoğan'ı da hedef aldılar

Kadıköy'deki sokak röportajında AK Partili vatandaşlara ağır hakaretler! Başkan Erdoğan'ı da hedef aldılar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.05.2023 01:27
Güncelleme:06.05.2023 01:36
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne sayılı günler kala halkın nabzı sokakta ölçülüyor. Kadıköy’de yapılan bir sokak röportajı sosyal medyada gündem oldu. Seçimlerde oyunu kullanacakları adayın kim olacağına yönelik sorulan soruya, bir gencin AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hareket dolu alçakça söylemleri tepki çekti. AK Parti’ye destek veren vatandaşları “Embesil sürüsü” olarak nitelendirilen kişinin kendi oyunun Cumhur İttifakı seçmeni ile bir olmadığını söyledi.
AK Partili vatandaşlara ağır hakaretler
AK Partili vatandaşlara ağır hakaretler
Kandil’i bunların başına geçireceğiz
"Kandil'i bunların başına geçireceğiz"
Erdoğan’a Van’da karanfilli karşılama
Erdoğan'a Van'da karanfilli karşılama
PKK-FETÖ Kılıçdaroğlu’na bel bağlamış
"PKK-FETÖ Kılıçdaroğlu’na bel bağlamış"
Babacan elebaşına ’Sayın Gülen’ dedi
Babacan elebaşına 'Sayın Gülen' dedi
Erzurum mitinginde önemli açıklamalar
Erzurum mitinginde önemli açıklamalar
Erzurum’da Kılıçdaroğlu’na tepki
Erzurum'da Kılıçdaroğlu'na tepki
Erzurum’da büyük karşılama
Erzurum'da büyük karşılama
İBB festival koyarak Yenikapı mitingini engelledi
İBB festival koyarak Yenikapı mitingini engelledi
Ahmet Türk Kılıçdaroğlu ve ortaklarını tehdit etti
Ahmet Türk Kılıçdaroğlu ve ortaklarını tehdit etti
HDP’li Aydeniz’den skandal ifadeler!
HDP'li Aydeniz'den skandal ifadeler!
Masanın başında Kılıçdaroğlu yok
"Masanın başında Kılıçdaroğlu yok"
Daha Fazla Video Göster