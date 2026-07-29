Fed faiz kararı bugün açıklanıyor altın fiyatlarında yeni yön beklentisi

Küresel piyasaların gözü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına çevrildi. Fed'in açıklayacağı kararın ardından piyasalarda oluşacak hareketlilik takip edilecek. Özellikle altın fiyatlarının Fed'in faiz politikası ve yapılacak açıklamalara göre yön değiştirebileceği değerlendiriliyor. A Haber Muhabiri Erşan Karaca'nın ve Kameraman Ahmet Işık'ın canlı yayın konuğu Finans Analisti İslam Memiş, Fed kararının altın fiyatlarına olası etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.