Muğla Seydikemer'de dev orman yangını: Alevler rüzgarın etkisiyle yayılıyor!

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını, kuvvetli rüzgar ve yüksek sıcaklığın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yerleşim yerlerini tehdit etti. Tedbir amacıyla 121 ev ile Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edilirken, Fethiye-Antalya kara yolu ulaşıma kapatıldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, 18 helikopter ve 5 uçakla havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor. Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, rüzgarın yangınla mücadeleyi zorlaştırdığı uyarısında bulunurken, A Haber Muhabiri Suat Uğurlu bölgedeki son durumu aktardı.