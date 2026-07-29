İran ABD geriliminde yeni perde karşılıklı açıklamalar ve saldırı iddiaları gündemde

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik yapay zeka destekli mesajlarının ardından Tahran’dan yeni bir hamle geldi. İran’ın Tasnim Haber Ajansı, First Lady Melania Trump’ı açıkça hedef alan videolu bir suikast tehdidi yayınladı. ABD askeri güçleri, Irak’taki İran destekli karargahları gece boyunca ateş altına alarak vekil güçlere mensup unsurları etkisiz hale getirdi. Peki, İran neden doğrudan Trump’ın ailesini hedef aldı? Suikast iddialarının perde arkasında ne var? Bölgedeki sıcak gelişmeleri A Haber Muhabiri Ekber Karabağ canlı yayında aktardı.