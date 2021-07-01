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Kademeli normalleşme dönemi başladı! İşte sona eren yasaklar

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Giriş: 01.07.2021 05:28
Son dakika haberleri... Türkiye genelinde 1 yıldan fazla süredir uygulanan tüm uygulamalar kaldırıldı. Türkiye bugün itibariyle yeni normalleşme dönemine girdi. Tüm şehir içi ve şehirlerarası seyahatlardaki kısıtlamalar kalkarken, kafe, restoran, kahvehanelerdeki yasaklar da sona erdi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Emirhan Ergen canlı yayında aktardı.
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