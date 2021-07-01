01 Temmuz 2021, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kademeli normalleşme dönemi başladı! İşte sona eren yasaklar
Son dakika haberleri... Türkiye genelinde 1 yıldan fazla süredir uygulanan tüm uygulamalar kaldırıldı. Türkiye bugün itibariyle yeni normalleşme dönemine girdi. Tüm şehir içi ve şehirlerarası seyahatlardaki kısıtlamalar kalkarken, kafe, restoran, kahvehanelerdeki yasaklar da sona erdi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Emirhan Ergen canlı yayında aktardı.