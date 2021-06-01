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Kademeli normalleşme başladı! İşte 18 maddede yeni dönem
Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası düzenlendiği basın toplantısında, Covid-19'la mücadele kapsamında haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini açıkladı. Ardından İçişleri Bakanlığı da 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle kademeli normalleşme döneminde alınacak tedbirleri duyurdu. İşte madde madde kademeli normalleşmede yeni dönem...