Kabine’nin ana gündemi Terörsüz Türkiye süreci! Masada başka neler var?

Kabine toplantısı yarın (8 Eylül 2025) Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak. Kabine toplantısının ana gündemini Terörsüz Türkiye süreci oluşturulacak. Kabine'de bunun yanı sıra Suriye'de yaşanan gelişmeler, İsrail'in Gazze'yi topyekun işgal planı ve enflasyonla mücadele süreçleri de ele alınacak.