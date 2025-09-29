29 Eylül 2025, Pazartesi
Kabine sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalarda bulundu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'deki yoğun programı sonrası Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.BM Zirvesinin verimli geçtiğini vurgulayan Erdoğan "Ülkemizin duruşunu çok net bir biçimde gösterdik. BM'deki konuşmamızda Gazze'de toplu kıyıma evrilen vahşete vurgu yaptık." dedi.