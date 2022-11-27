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Kabine kritik başlıklarla toplanıyor! Sözleşmeliye kadro, EYT, marketler Suriye'ye kara harekatı gündemde

A Haber
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Giriş: 27.11.2022 13:17
Kabine, kritik başlıklarla toplanıyor. Gündemde, sözleşmeliye kadro, Emeklilikte Yaşa Takılanlar, marketlerdeki fahiş fiyat uygulaması, terörle mücadele ve Suriye'ye kara harekatı gibi birçok konu var. Ankara'dan son gelişmeleri A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
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