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Kabine bugün toplanıyor! Türkiye çıkacak kararları merakla bekliyor

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Giriş: 06.09.2021 07:56
Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Külliye'de toplanıyor. Toplantıda başta yüz yüze eğitim, salgınla mücadele, Afganistan’daki gelişmeler ve göçmenlerin durumu olmak üzere kritik başlıklar ele alınacak. Son dönemlerde vaka sayılarında yaşanan artış sonrası vatandaşlar 'yeni koronavirüs tedbirleri gelecek mi?' sorusuna yanıt ararken, cevabı Başkan Erdoğan açıklayacak.
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