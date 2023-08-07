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Kabine bugün toplanıyor! İşte gündemdeki konular

A Haber
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Giriş: 07.08.2023 08:41
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak. Gündemde önemli başlıklar var. A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal, kabine toplantısının detaylarını aktardı.
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Kabine bugün toplanıyor!
Kabine bugün toplanıyor!
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