Kabine bugün toplanıyor! Asgari ücret görüşmeleri öncesi son... İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak. Gündemde asgari ücret ve faizleri düşüren Merkez Bankası'nın kararı ele alınacak. Toplantıda ayrıca Başkan Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasındaki 50+1 sistemi zirvesi olacak. Öte yandan Koronavirüs tedbirleri kapsamında açık cezaevlerinden tahliye edilen hükümlülerin 9 kez uzatılan izni, 30 Kasım'da sona eriyor. A Haber editörü Arzu Fidanverdi detayları aktardı.

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