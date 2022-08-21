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Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Ekonomide yeni adımlar | Vatandaşa ucuz konut projesi | Suriye'de son durum

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.08.2022 13:42
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, pazartesi günü Külliye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 20 gün sonra toplanacak. Kabine toplantısında, iç ve dış gündem ile ekonomiye ilişkin gelişmeler ele alınacak. Vatandaşa ucuz konut, Suriye'de son durum, Ukrayna ile Rusya ve Ukrayna temasları ve dünyada yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsü de masadaki konular arasında yer alıyor.
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