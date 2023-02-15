Japon Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki'den Kahramanmaraş depremi analizi! "Binalarda yapılan hileler..."

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremi A Haber'de Japon Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki analiz etti. Moriwaki, "Binalarda kullanılan malzemeler bize neleri anlatmakta?, İnşaatlarda yapılan yanlış ne?" sorularına yanıt verdi. Yoshinori, deprem bölgesindeki bir bina üzerinden yapılan hileleri açıkladı. İşte detaylar...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremle Elbistan ilçesi merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'yi yasa boğdu.

Binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz depremde binlerce yapı da yerle bir oldu. 10 ili vuran deprem büyük hasara neden oldu.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremi A Haber canlı yayınında Japon Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki yorumladı.

ENKAZ GÖRÜNTÜLERİ NE ANLATIYOR?

İlk olarak zayıf ve art niyetli inşa edilen yapılara değinen Japon mühendis Moriwaki şunları kaydetti:

(Kahramanmaraş'taki) Gölcük'teki 7,4'lük depreminin 10 katı büyüklüğündeki bir deprem.

Bu binadakileri kolon diye söyleyemeyiz. Demir olarak da çok kötü bir malzeme kullanılmıştır.

Beton ve demir tam yapışmamış. Bunların tam yapışması gereklidir. Tırtıklı olan demirler (çimento vs.) malzemeye daha iyi yapışmakta.

Düz demir ise daha ucuz ve tam taşıyıcı olarak çalışmamakta. Tırtıklı demir beton ile iç içe geçmektedir.

Bu fotoğraftaki ise kolon değildir. İçi boş dışarıdan bize öyle gösterilmekte.

"HER ŞEY SAHTE"

Kolon gibi yapılmış ancak ama kolon diye bir şey bulunmamaktadır. Tabi ki bir kolon var ama çok küçüktür. Büyük gösterilmek üzere sahte olarak yapılmıştır.

MALZEME ANALİZİ

Kolon olarak tuğla var. Bu malzeme çok uzuzdur. Karate bilmesen bile kırılır bu malzeme. Beton pahalı diye tercih ediliyor. Aslında burada kolon kullanması lazımdı. Bunlar tamamen sahtekârlık. İnsan tabi inşaatın mühendisi mimarı değilse bunu tam anlamaz.